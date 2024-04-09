Спецоперация 09 апреля 2024, 22:06 В зоне СВО заметили танк Т-72 с антидроновым панцирем Танк Т-72 с антидроновым панцирем попал на видео в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские военные начали оснащать танки специальным «панцирями» для защиты от FPV-дронов противника. Видео с одной из таких доработанных бронемашин показал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах танк Т-72 со всех сторон покрытый дополнительным защитным «панцирем». Такая конструкция призвана защитить бронемашину от дронов-камикадзе и сбрасываемых с квадрокоптеров боеприпасов.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» начал серийно оснащать российские танки системами радиоэлектронной борьбы. Эти комплексы делают бронемашины менее заметными и уязвимыми для вражеских беспилотных летательных аппаратов. В марте «Уралвагонзавод» выполнил государственный оборонный заказ в полном объеме.

В марте в России создали переносную станцию подавления FPV-дронов купольного действия для защиты бронетехники и автомобилей.