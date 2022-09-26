Минобороны показало, как в Забайкалье проходит призыв в рамках частичной мобилизации | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало, как в Забайкалье проходит призыв в рамках частичной мобилизации Минобороны опубликовало видео из Забайкалья, где продолжается частичная мобилизация

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Военные комиссариаты в районах Байкальского края быстро сформировали штабы оповещения и развернули пункты сбора призывников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Как и по всей стране, мобилизации подлежат граждане, ранее прошедшие военную службу в Вооруженных силах, и имеющие определенные военно-учетные специальности. Также, стоит отметить, что в первую очередь призываются граждане, имеющие боевой опыт», — сказано в сообщении ведомства.

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Уточняется, что в военные комиссариаты края приезжают и не получившие повестки люди. Они хотят узнать, востребованы ли их военно-учетные специальности. Также готовы служить и многие офицеры, находящиеся в запасе.

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Например, житель Читы — 37-летний Андрей Немов — не смог остаться равнодушным к происходящему.

«Пошел добровольно, думаю это мой долг, не могу оставаться в стороне. Я полностью готов, уверен в себе. У меня товарищи ушли добровольно туда. Жду победы, родные отнеслись нормально. Даже мама сказала, что похвально, что пошел сам и не стал ждать повестки», — сказал он.

Мобилизованные в составе команд организованно прибывают на пункты приема личного состава, которые развернуты в Читинском, Дровянинском и Борзинском местных гарнизонах. Мужчинам там дают военную форму, средства защиты, продукты.

«На работе отнеслись с пониманием, с уважением и достойно проводили. Родители, естественно, переживали, особенно мать, жена — очень сильно до сих пор. Отец прошел чеченскую кампанию. Ожидаю переподготовку, в первую очередь. Раз призвали — значит нужны стране. Надо выполнять свой долг как мужчины. Что нужно от меня — сделаю в полную силу Егор мобилизованный житель Читы.

На базе воинских частей Восточного военного округа, которые дислоцированы в Забайкальском крае, пройдет дополнительная подготовка призванного из запаса личного состава с учетом опыта специальной военной операции.

Минобороны напомнило, что призванные в рамках мобилизации получат все социальные гарантии и выплаты, которые получают служащие по контракту.

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