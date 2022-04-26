Американский военный аналитик остался в восторге от российской армии

Действия российских вооруженных сил во время специальной военной операции на Украине заслуживают самых лестных оценок. Об этом kp.ru сообщил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Он назвал российских офицеров одними из лучших учеников военной науки.

«Они (российские военные — прим. ред.) удержали группировку в 100 тысяч человек под Киевом», — заявил аналитик.

Риттер заявил, что российские войска даже не планировали захватывать Одессу или Киев, их приоритетом являлся Мариуполь.

«Только этот город имел значение. Силы Украины попадут в настоящие тиски, ведь русские оставили их танки без топлива, уничтожая хранилища. Что такое танк без горючего? Гроб!» — заявил Риттер.

Аналитик также считает, что киевская группировка оказалась фактически обездвижена, поскольку большая часть технических средств была уничтожена.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что питает надежду на то, что ситуация на Украине завершится путем переговоров.