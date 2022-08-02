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    02 августа 2022, 21:45

    В украинском полку «Азов» практиковали людоедство. Боевики пошли по стопам дикарей

    Научный руководитель Института региональных проблем Журавлев: «азовцы» исповедуют язычество и следуют примеру дикарей

    Марат Котов

    Председатель ОНК Москвы заявил, что в украинском полку «Азов»* практиковали людоедство. Отношение к другим украинским военным у националистов было презрительным. По мнению политологов, боевики открыто следуют примеру дикарей, которые занимались каннибализмом.

    В украинском полку «Азов» практиковали людоедство. Боевики пошли по стопам дикарей

    Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков заявил в Верховном суде РФ, что в украинском полку «Азов»* практиковали каннибализм, писал ТАСС.

    По словам Волкова, после попадания в плен боевики сформировали свою собственную касту и презрительно относились к другим украинским военным.

    «Мы видим формирование уголовной экстремистской организации», — добавил Волков.

    Он также напомнил, что вместе с террористами из «Азова»* в плен взяли иностранных военных инструкторов.

    Верховный суд РФ во вторник признал полк «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение вступило в силу немедленно. Участников полка теперь могут привлечь как пособников и членов запрещенной группировки. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

    Ранее Генеральная прокуратура просила Верховный суд признать «Азов»* террористической организацией и запретить его деятельность на территории России.

    Боевики националистического полка «Азов»* стали фигурантами ряда уголовных дел, заведенных следователями в России. Их подозревали в причастности к убийствам и пыткам жителей Донбасса.

    В украинском полку «Азов» практиковали людоедство. Боевики пошли по стопам дикарей | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»/Антон Денисов

    Поведение дикарей

    Террористическая организация «Азов»* во многом копирует поведение немецкой СС. Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал «360», что боевики «Азова»*, как и язычники, поклоняются идолам. Они также считают себя выше других людей и презирают их.

    «Азов»* относится к вооруженным силам Украины, как СС относилась к вермахту. Так что меня не удивляет, что на «Азовстали» отбирали продукты питания и не давали другим людям пользоваться связью», — рассказал Олейник.

    По его словам, боевики «Азова»* сформировали отдельную касту, которая исповедуют свою специфическую идеологию и претендует на доминирование в обществе. В их числе и извращенцы, которые практикуют жертвоприношение и каннибализм.

    По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в «Азове»* практикуют ритуальный каннибализм, который был свойственен дикарям.

    «Для диких племен людоедство — это доказательство своей силы. Якобы съел врага и забрал его силу. Они же язычники, а у язычников эта идея популярна», — заметил эксперт.

    Но за рубежом никто не отреагирует на признание пленного боевика «Азова»*, уверены собеседники издания. По словам Олейника, западные страны закроют на это глаза, никакого общественного резонанса не будет. В России тех членов «Азова»*, которые практиковали каннибализм, могут привлечь к уголовной ответственности за убийство.

    Журавлев отметил, что страны Запада откажутся верить заявлению о каннибализме в силу его чудовищности. Он напомнил, что власти Европы и США отправляли финансовую помощь Украине, и простые жители тоже делали пожертвования.

    «Теперь же окажется, что они жертвовали дикарям. Но они не смогут позволить себе в это поверить, скажут, что русские врут», — добавил специалист.

    Если же этот факт все же получит общественный резонанс, то «азовцев»* больше не будут представлять на Западе и на Украине как героев, заключил Журавлев.

    *«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.