В украинском полку «Азов» практиковали людоедство. Боевики пошли по стопам дикарей

Председатель ОНК Москвы заявил, что в украинском полку «Азов»* практиковали людоедство. Отношение к другим украинским военным у националистов было презрительным. По мнению политологов, боевики открыто следуют примеру дикарей, которые занимались каннибализмом.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков заявил в Верховном суде РФ, что в украинском полку «Азов»* практиковали каннибализм, писал ТАСС.

По словам Волкова, после попадания в плен боевики сформировали свою собственную касту и презрительно относились к другим украинским военным.

«Мы видим формирование уголовной экстремистской организации», — добавил Волков.

Он также напомнил, что вместе с террористами из «Азова»* в плен взяли иностранных военных инструкторов.

Верховный суд РФ во вторник признал полк «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение вступило в силу немедленно. Участников полка теперь могут привлечь как пособников и членов запрещенной группировки. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Ранее Генеральная прокуратура просила Верховный суд признать «Азов»* террористической организацией и запретить его деятельность на территории России.

Боевики националистического полка «Азов»* стали фигурантами ряда уголовных дел, заведенных следователями в России. Их подозревали в причастности к убийствам и пыткам жителей Донбасса.

Источник фото: РИА «Новости»/Антон Денисов

Поведение дикарей

Террористическая организация «Азов»* во многом копирует поведение немецкой СС. Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал «360», что боевики «Азова»*, как и язычники, поклоняются идолам. Они также считают себя выше других людей и презирают их.

«Азов»* относится к вооруженным силам Украины, как СС относилась к вермахту. Так что меня не удивляет, что на «Азовстали» отбирали продукты питания и не давали другим людям пользоваться связью», — рассказал Олейник.

По его словам, боевики «Азова»* сформировали отдельную касту, которая исповедуют свою специфическую идеологию и претендует на доминирование в обществе. В их числе и извращенцы, которые практикуют жертвоприношение и каннибализм.

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в «Азове»* практикуют ритуальный каннибализм, который был свойственен дикарям.

«Для диких племен людоедство — это доказательство своей силы. Якобы съел врага и забрал его силу. Они же язычники, а у язычников эта идея популярна», — заметил эксперт.

Но за рубежом никто не отреагирует на признание пленного боевика «Азова»*, уверены собеседники издания. По словам Олейника, западные страны закроют на это глаза, никакого общественного резонанса не будет. В России тех членов «Азова»*, которые практиковали каннибализм, могут привлечь к уголовной ответственности за убийство.

Журавлев отметил, что страны Запада откажутся верить заявлению о каннибализме в силу его чудовищности. Он напомнил, что власти Европы и США отправляли финансовую помощь Украине, и простые жители тоже делали пожертвования.

«Теперь же окажется, что они жертвовали дикарям. Но они не смогут позволить себе в это поверить, скажут, что русские врут», — добавил специалист.

Если же этот факт все же получит общественный резонанс, то «азовцев»* больше не будут представлять на Западе и на Украине как героев, заключил Журавлев.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.