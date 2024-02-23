Спецоперация 23 февраля 2024, 04:05 В Сети нашли фото Зеленского с редкой бронемашиной из США, которую уничтожили в Авдеевке Фото Зеленского с уничтоженной машиной M1150 Assault Breacher всплыло в Сети РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети обнаружили фотографию президента Украины Владимира Зеленского, позирующего в 2023 году на фото редкой инженерной машины M1150 Assault Breacher, которую российские бойцы уничтожили во время освобождения Авдеевки. Кадр в своем Telegram-канале опубликовал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, ценность Assault Breacher больше, чем у обычного танка M1 Abrams, на шасси которого она сделана.

Реклама

«Так что бойцам, которые ее завалили, можно смело вручать заслуженный миллион, плюс еще бонус добавить», — подчеркнул Рожин.

Ранее стало известно, что войска ВС России уничтожили под Авдеевкой бронемашину на базе Abrams. Американцы передали ее ВСУ тайно. На видео, которое было снято с российского беспилотника, видно, как украинский экипаж покидает машину, после чего в нее попал снаряд.