Спецоперация 18 февраля 2024, 17:25 В рядах ВСУ участились отказы переправляться на левый берег Днепра Сальдо сообщил о росте отказов солдат ВСУ переправляться на левый берег Днепра Ministry of Defense of Ukraine

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В частях противника растет количество отказов солдат выполнять приказы по переправе на левый берег Днепра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что в течение последней недели на линии боевого соприкосновения вдоль Днепра и Днепро-Бугского залива продолжались позиционные бои.

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«Противник исчерпал наступательный потенциал и сосредоточился на удержании позиций. Испытывает снарядный голод», — указал Сальдо.

Кроме того, по его данным, заметно уменьшилось количество военной техники на переднем крае. При этом в больших количествах украинские военные продолжают использовать БПЛА.

Также Сальдо обратил внимание на новые попытки ВСУ подвозить личный состав и военные грузы в Крынки. Но всякий раз это оборачивалось для них неудачей и потерями, так как все маршруты давно пристреляны российскими военными.

«Кроме того, в частях противника растет количество отказов солдат выполнять приказы по переправе на левый берег Днепра», — добавил глава региона.

По оценке Сальдо, серьезный перевес по боеприпасам позволял российским войскам наносить ВСУ поражение без столкновений в ближнем бою.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Днепр» противник потерял до 500 человек личного состава, один вертолет, 18 танков и боевых бронированных машин, три САУ, 62 орудия и миномета, три зенитные артиллерийские установки, 50 автомобилей и 13 лодок.

Также за этот период времени российские бойцы сбили или подавили 157 украинских беспилотников и нанесли 85 ударов по пунктам временной дислокации ВСУ.