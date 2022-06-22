Силы ЛНР взяли под контроль участок дороги на Лисичанск в районе Горского

Украинские националисты сдали позиции на стратегически важном участке дороги в Лисичанск и бежали, оставив иностранное оружие. Народная милиция ЛНР рассказала в своем Теlеgrаm-канале о боях вблизи Горского.

Военнослужащие 14-го батальона теробороны Народной милиции ЛНР стремительно продвигаются в районе Горского. Стрелковым боем националистов выбили с территории дач, они отступили в сторону дороги. Там их атаковала артиллерия. Военные уничтожили группу националистов и взяли под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск. Оставшиеся боевики бежали и попали в огневой мешок, рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным Кедр.

Они просто начали убегать на север через леса, мост, поля, оставлять своих раненых, ни на что не обращая внимания. Добивать своих раненых, потому что боялись, не могли тащить их. Здесь все завалено их телами

Боевики при отступлении бросили большое количество оружия, боеприпасов и спецоборудования, в том числе британские тепловизоры и приборы ночного видения. Военнослужащие продолжили преследовать националистов, загоняя в Горское. Там у них будет выбор — сдаться в плен или быть уничтоженными.