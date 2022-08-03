Военкор RT получил осколочное ранение в районе Авдеевки

Военный корреспондент RT Андрей Филатов получил осколочное ранение в районе Авдеевки. По словам журналиста, он пострадал, когда был вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Военные имитировали атаку c другого направления, чтобы отвлечь внимание ВСУ.

Филатов пояснил, что осколок попал в ногу, но операцию делать пока не стали.

«Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — рассказал военкор.

Укрепрайон в Авдеевке украинские военные создали еще восемь лет назад. С этих позиций они ведут огонь по Донецку, Ясиноватой и другим населенным пунктам ДНР. Замминистра информации республики Даниил Безсонов ранее сообщил, что военные специалисты организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки с призывом к ВСУ прекратить сопротивление.