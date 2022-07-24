Лавров назвал число заблокированных иностранных судов в портах Украины

Заблокированными из-за минной опасности в украинских территориальных водах на данный момент остается 70 иностранных судов. Об этом после встречи с главой МИД Египта Самехом Хасаном Шукри заявил руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, написало РИА «Новости».

Глава дипведомства заявил, что фактически эти корабли находятся в положении заложников.

«Их там 70 судов из 16 или 17 стран. В том числе есть один корабль, который должен был плыть с продовольствием в Египет», — заявил он.

Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако это зависит от украинских властей, которые подчеркивали невозможность диалога.

Накануне генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о высокой минной опасности в портах Украины. Из-за заложенных нацистами снарядов судна не могут выйти в открытое море.