Спецоперация 20 февраля 2024, 04:02 В подземельях завода в Авдеевке скрылись украинские боевики — Гагин Гагин: в подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрылись военные ВСУ Freepik

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Некоторое число украинских боевиков скрывается в подземных участках Авдеевского коксохимического завода, как когда-то подобное происходило на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА «Новости».

«На территории коксохимического завода находятся еще военнослужащие Украины, кто-то оказывает сопротивление, кто-то выходит. Сколько их — мы пока сказать не можем, потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много», — сказал он.

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Гагин отметил, что российские военные продолжают зачищать город.

Ранее корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб заявила, что превосходство российской артиллерии может перерасти в новые территориальные потери для Украины. Она объяснила, что Авдеевку хорошо укрепили, но ВС РФ все равно смогли освободить регион. Это стало большой победой для российской армии и дало возможность военным развить наступление на западные территории страны.