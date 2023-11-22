Спецоперация 22 ноября 2023, 02:23 «В первую очередь били по раненым». Доброволец рассказал о подлости в действиях ВСУ РИА «Новости»: ВСУ не придерживаются правил ведения боевых действий Unsplash

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Бойцы Вооруженных сил Украины не придерживаются никаких правил ведения боевых действий. Они стреляют по раненым, используют ржавые патроны для мин, чтобы пострадавшие солдаты сильнее мучались. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» с позывным Варяг.

«Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым», — заявил доброволец.

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Военный добавил, что бойцы ВСУ нарушают правила боевых действий и игнорируют международные конвенции. Например, они начиняют мины ржавыми патронами, которые до этого специально держали в земле. Такие боеприпасы заносят грязь, так что раненные солдаты страдают гораздо сильнее.

«По всем правилам это запрещено, а они еще делают об этом ролики, делятся и так сказать хвастаются, что они такие герои», — рассказал Варяг.

В остальном, по словам добровольца, украинские солдаты похожи на российских — такие же «упертые». Судя по радиоперехватам, они разговаривают между собой на русском языке, а не на мове.