Спецоперация 06 марта 2024, 00:36 «В огромных объемах». Тактика россиян шокировала генерала ВСУ Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ используют мощную тактику для продвижения вперед РИА «Новости»

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Российские войска изменили принципы ведения боевых действий, и это приносит им успех. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, российские войска постоянно меняют тактику для продвижения вперед, а также ведут разведдействия таким образом, что знают «наши стыки между воинскими частями».

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Генерал отметил, что, в то время как армия РФ в огромных объемах применяет дроны и минометы, ВСУ испытывают нехватку не только в людских ресурсах, но и в боеприпасах.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой российские войска уничтожили третий танк Abrams Вооруженных сил Украины. Боевую бронемашину американского производства ликвидировали с помощью российского противотанкового ракетного комплекса. Визуальный контроль и корректировку вели с помощью беспилотников.