Идеология боевиков «Азова» идет в ногу с гитлеровской

Боевики украинского нацбатальона «Азов»* провозглашают идеологию, которой следовал Гитлер. Причем идеи схожи у всех националистических формирований в стране, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Идеология «Азова»*

Вы знаете, у Гитлера же тоже своя религия была. Тут они идут, что называется, нога в ногу. Все эти батальоны идеологически одинаковые. Нацисты все были язычниками, которые поклонялись силе и смерти. Что такое закон силы? Кто силен, тот и прав. Сила в правде, как говорил герой одного фильма. А для вот этих вот язычников — правда в силе. То есть правда у того, кто сильнее, поэтому можно убивать, можно погибать.

Их идеология работала до тех пор, пока не было реальной опасности для жизни. Когда опасность появилась, она начала рассыпаться. Но она и у нацистов рассыпалась. В 1945 из Берлина бежали все, кто мог. Погибать вместе с фюрером не собирались. Вот так и здесь.

Это классическое такое неоязычество. Есть такой устойчивый термин, который не я изобрел, об этом пишут книги. О людях, которые пытаются изобрести такую религию, которая была бы им удобна, которая оправдывала бы их жизнь, грубо говоря, жизнь бандитов и нацистов. Какая жизнь, такая и религия.

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Отличия между нацбатальонами, конечно, есть, но они не качественные. Они, во-первых, явные, чтобы отличать своих от чужих. Но глубинных отличий нет. Есть некие боги где-то там, которые нам помогут, а мы им будем приносить жертвы. Список богов может меняться от группы к группе в силу уровня образования, кто-то знает больше языческих, скандинавских богов — спасибо Толкину. Кто-то знает некоторых славянских, не знаю откуда, но все-таки не потеряли совсем знания. Кто сколько знает, тот такой пантеон и изображает. Но суть все равно одна и та же.

Вся эта псевдорелигия — это всего лишь оправдание собственного звериного состояния. Мы не звери, мы сверхчеловеки. Это самооправдание. Мы ведем себя как звери, но это не признак нашей слабости, а признак нашей силы. Ведь в силе правда, вот мы ее проявляем, значит правда с нами. Боги нас спасут, потому что мы же идем воевать, мы идем убивать, а те, кто идет убивать, нравятся богам.

Они же из подземелья «Азовстали» об этом говорили, помните? Что вот сейчас нас что-то или кто-то спасет. Правда, выяснить кто или что так и не удалось. Они же сдались не сразу, а ждали чуда, но чудо не произошло. Но они то его ждали. Их же вот это ожидание чуда во многом гонит вперед.

Неоязычество на Украине

У украинского общества есть симпатия к самому язычеству. В одночасье советскую идеологию отменили, а христианские конфессии, не только православие, очень выросли, но покрыть всю территорию страны не смогли. Классические религии книги сложные, они для тех, кто умеет читать и писать, а после советской власти у нас достаточный запас птушников, которые ни читать, ни писать не умели, а верить во что-то были должны. Вот из них все это неоязычество и лезло.

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Теперь, что касается нацбатов. Их образ создавали, как я понимаю, профессионалы. Помните, эти киборги аэропорта, это же предшественники нацбатов. Это их физические и духовные родители. Вот создавался образ сверхчеловека, который очень популярен всегда. В европейской культуре, которая, казалось бы, такая толерантная, был Ницше, который в принципе считал, что люди, которые не боги, они даже и не люди, а так низший класс, который существует, куда деваться. Причем, по Ницше, нельзя перейти из низшего класса в высший. Это врожденное, генетическое.

Здесь то же самое. «Укры, которые вырыли Черное море с помощью волшебства, породили великую религию», а мы ей следуем. Это религия лайт, религия легкая для птушников. Она понятная, кто сильнее, тот и лучше. Объяснить среднему выпускнику ПТУ, что кто умнее, тот и лучше, трудно, а вот кто сильнее, он это сразу понял. <…> Они же сейчас так же сдаются. Они слабее, значит, может быть, мы правы. Потому что в их религии, кто силен, тот и прав.

Судьба боевиков

Я считаю, что боевики должны быть подвергнуты следствию и суду. Без этого денацификация Украины невозможна. Тот, кто совершал преступления, должен понести наказание. Если преступления не имеют наказания, то они повторяются. Я не кровожадный человек и не хочу всех повесить, расстрелять и уничтожить, но каждый должен получить свое.

Зеленский хочет забрать боевиков, чтобы снова их использовать. Но главное в том, что герои и бог в плен не попадают. Если они в плену, то вся эта идеологическая конструкция неоязычества просто начинает рассыпаться. А вот этого они себе позволить не могут. Дело даже не в пане Зеленском, бог ему судья, а вся нынешняя система Украины не может позволить себе отказ от неоязычества, потому что тогда все посыплется. Тогда не понятно, за что они воюют, с кем и кого они защищают. Потому что все ответы там вот в этой религии лайт.

Боги могут побеждать и погибать, а они не погибли. Может быть, если бы они погибли, для украинской пропаганды это было бы даже лучше. Они не погибли, а показали свою слабость. <...> Что делать? Не признаться же, что герои оказались не такими героями, как ожидалось. Делать то нечего, приходится крутиться как можешь.

Источник фото: РИА «Новости»

Мировое сообщество, если мы имеем в виду Запад, потому что он не мировое сообщество, но ему кажется, что он как раз оно, закроет глаза и будет делать вид, что ничего не произошло. Мировое сообщество начнет понимать нашу правду, когда уже другого выбора не будет. Немцы поняли, что Гитлер преступник, когда мы Берлин взяли.

* Батальон «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.