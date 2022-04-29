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    29 апреля 2022, 22:28

    Украинские боевики разместили артиллерию в монастыре в ДНР

    Минобороны РФ: украинские боевики разместили артиллерию в монастыре в Святогорске

    Дарья Бунякова

    Украинские боевики продолжают прикрываться мирными жителями и размещать технику среди жилых домов. Они доставили артиллерийские орудия в один из монастырей Святогорска в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Украинские боевики разместили артиллерию в монастыре в ДНР

    «В Святогорске Донецкой Народной республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры», — написала пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

    Как уточнили в министерстве, в обители находятся более 100 мирных жителей, включая священнослужителей, послушников и беженцев. Также украинские националисты оборудовали позиции в жилых домах Краматорска, написал RT.

    «В городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах», — сообщили в Минобороны.

    По словам оборонного ведомства, украинские вооруженные формирования используют мирных жителей в качестве живого щита.