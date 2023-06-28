Спецоперация 28 июня 2023, 01:35 «В лицо стреляйте». Жительница ЛНР рассказала, как чудом спаслась от казни боевиков ВСУ Жительница Лисичанска Рудая рассказала о попытке националистов ВСУ ее казнить Freepik

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Украинские боевики собирались устроить казнь над жительницей Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольгой Рудой за пророссийские взгляды. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, это произошло в 2015 году. В то время в супермаркетах города были объявления, которые призывали граждан сообщать определенному подразделению о тех, кто «в 2014 году стоял, например, на блокпостах».

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«Мы их называли урночки „Сдай соседа“, смеялись, когда ходили и, вот, досмеялись… В 2015 году соседка меня просто сдала. Она в принципе правду сказала, мы помогали ополчению в 2014 году», — заявила Рудая.

После доноса соседки к Ольге домой пришли боевики батальона «Луганск-1», они были в балаклавах и вооружены. Цель у националистов была одна — расстрелять женщину. Для расправы ее повели к берегу реки.

«Руки были на стяжке у меня, на хомутике, и они сказали смотреть в воду, слышу, передергивают затворы. Я им сказала: „В лицо стреляйте, или вам стыдно? Вы же все равно меня убьете“. Было очень страшно», — вспомнила жительница Лисичанска.

После этих слов женщина получила удар по голове прикладом и упала в реку. Она поняла, что стечение обстоятельств спасет ей жизнь и стала уплывать от боевиков. Националисты начали стрелять из оружия по воде, в надежде попасть в живую цель. В итоге им удалось ранить Ольгу, но не убить. Рудая уплыла дальше от места событий, где ее обнаружили местные жители и спасли.

По словам женщины, после вышеописанных событий националисты перестали искать ее. Они были уверены, что выполнили свою работу. Их главная цель состояла в устранении «инакомыслящего» населения.