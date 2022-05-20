В Крыму назвали истинную цель обстрелов Херсона со стороны ВСУ

Удары украинских нацистов по Херсону связаны с желанием «западных кукловодов» не допустить появления «хорошей картинки» из города, находящегося под контролем российской армии. Такое предположение высказал ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, в Херсоне нормализовались цены на горюче-смазочные материалы, идут сельхозработы, налаживается мирная жизнь, при этом город не разрушен.

«Они все это видят, и, конечно, картинка складывается не в их пользу. Им нужно это разрушить, поэтому эти удары идут», — считает Константинов.

Военного значения удары по Херсону не имеют, так же как удары по Донецку и ранее по Луганску, заметил спикер крымского парламента. Главная цель этих обстрелов — «посеять хаос» среди мирного населения.

«Украинская пропаганда выставляет пострадавших после таких ударов как жертв российских военных. Они никогда не скажут, что это они убили гражданских», — подчеркнул Владимир Константинов.

По его мнению, Украина превратилась в «территорию лжи», где нет «ни традиций государственности, ни истории государственности».

Ранее, 17 мая, украинские нацисты обстреляли жителей Херсона из РСЗО «Смерч».