Поставляемое на Украину оружие станет трофеем российских солдат и впоследствии будет использоваться против самих же националистов. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в Telegram-канале программу ленд-лиза США.

Он заметил, что программу поставки американского оружия на Украину можно называть не помощью, а пособничеством нацистским преступникам. Аксенов призвал американских конгрессменов почитать биографии «идолов современной украинской государственности» Ивана Мазепы, Симона Петлюры, Степана Бандеры и Романа Шухевича, чтобы понять, чем это может закончиться. Он также напомнил, что США совершали подобную ошибку в Афганистане, сначала поставив туда оружие, а потом бросив его.

«Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев. И они будут громить этим оружием украинских нацистов», — сказал глава региона.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины, а именно упрощенный механизм поставок вооружения. «Газета.ru» сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это решение стремлением американцев поддержать своих производителей, ведь украинцам придется долгие годы выплачивать долг.