Силовики предотвратили серию терактов в Херсоне | 360°

Все новости

Спецоперация

23 сентября 2022, 21:01

Обстрелы ВСУ в Херсонской области не уменьшили в людях стремления в Россию

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Мир

23 сентября 2022, 20:59

Генпрокуратура заявила об использовании искусственного интеллекта для возврата незаконно выведенных средств

Важное

23 сентября 2022, 20:42

Угрозы Запада не изменят решимость России реализовать цели спецоперации — Захарова

Спецоперация

22 сентября 2022, 20:33

Силовики предотвратили серию терактов в Херсоне

МВД Херсонской области: задержаны диверсанты, планировавшие теракты для срыва референдума

Читать 360tv в

В Херсоне задержали диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах. Об этом сообщило ГУМВД региона. В ведомстве отметили, что теракты могли быть направлены на срыв референдума и запугивание жителей.

«В ходе задержания террористической ячейки один фигурант при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо задержано», — написали правоохранители в Telegram-канале.

Реклама

Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. С 23-го по 26-го  — голосование состоится на придомовых территориях, 27-го — непосредственно на участках.

Реклама

Как подчеркивали представители этих регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Авторы:

Херсон

Референдум в Херсонской области 2022

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама