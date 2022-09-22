Силовики предотвратили серию терактов в Херсоне | 360°

Спецоперация 22 сентября 2022, 20:33 Поделиться Telegram

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Viber Силовики предотвратили серию терактов в Херсоне МВД Херсонской области: задержаны диверсанты, планировавшие теракты для срыва референдума РИА "Новости"

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В Херсоне задержали диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах. Об этом сообщило ГУМВД региона. В ведомстве отметили, что теракты могли быть направлены на срыв референдума и запугивание жителей.

«В ходе задержания террористической ячейки один фигурант при оказании вооруженного сопротивления ликвидирован, четверо задержано», — написали правоохранители в Telegram-канале.

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Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. С 23-го по 26-го — голосование состоится на придомовых территориях, 27-го — непосредственно на участках.

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Как подчеркивали представители этих регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

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