В Херсоне назвали небезопасным проезд из регионов Украины в область

Проезд в Херсонскую область из украинских регионов, которые подконтрольны официальной власти на Украине открыт, но небезопасен из-за регулярны. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Проезд в Херсонскую область на сегодня открыт, но ехать не рекомендуется, потому что там ведутся военные действия», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, украинские военнослужащие стреляют в спину тем, кто передвигаются. Стремоусов добавил, что блокпосты Херсонской области на линии разграничения не против заезда жителей региона, которые возвращаются домой.

«Но мы предупреждаем, чтобы они были аккуратными, потому что украинская армия расстреливает мирных жителей, которые возвращаются на территорию Херсонщины», — подчеркнул он.

Стремоусов отметил, что заехать в Херсонскую область можно со стороны Днепропетровской и Николаевской областей.

«Херсонская область открыта для въезда всем жителям Херсонской области, которые сегодня находятся в очень тяжелых условиях на Украине. Украинская сторона вообще никак не заботится о них, они только на бумаге пишут, выделяют деньги, а большая часть просто разворовывается», — сказал замглавы администрации.

Он добавил, что многие жители Херсовщины вынуждены возвращаться домой, здесь они находятся под защиту военно-гражданской администрации.