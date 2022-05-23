ВСУ на донбасской дуге оказались в гнилом мешке

Российские войска развивают свое наступление сразу в трех направлениях в Донбассе, постепенно окружая группировку ВСУ для последующей ликвидации. Первое направление идет в сторону Изюма с выходом через Красный Лиман к городам Славянск и Краматорск. Вторая часть войск направлена на Лисичанск и Угледар, третья — на Авдеевку и Марьинку. Об этом рассказал военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Далее — прямая речь собеседника «360».

Наступление идет с нескольких сторон. Первое — в сторону Изюма, там Красный Лиман как раз, через него можно выйти к Славянску и Краматорску. Там находится наиболее крупная группировка украинских войск в Донбассе, которая осталась почти нетронутой. Наши войска частично уже вышли к Славянску.

Вторая группировка — направлена на Лисичанск и Угледар и третья группировка — на Авдеевку и Марьинку. В определенной степени вся донбасская группировка, за исключением Славянска и Краматорска, уже находится в гнилом мешке.

Как продвигается российская армия

Несмотря на то, что на карте все выглядит относительно благополучно для Украины, там есть большие участки местности, большое количество дорог, которые мы контролируем при помощи артиллерии и авиации. В целом этот район полностью простреливается нашими войсками.

То есть Северодонецк уже практически взят. Там один мост взорван, второй полностью простреливается. Остается небольшой мостик, который не спасет в случае отступления украинские войска. После этого наши солдаты будут работать по Лисичанску, где находится в общей сложности 12 тысяч боевиков.

В направлении Славянск — Краматорск там тоже тысяч двадцать, не меньше. А может быть даже и больше. И третье Авдеевка — Марьинка. Уже идет наступление со стороны Марьинки, то есть уже вышли на окраину Авдеевки. Вся эта ситуация начинает напоминать котел.

После взятия Мариуполя освободились войска, которые перебросили на донецкое направление. Кроме того закончились дожди, появилась возможность использовать авиацию, беспилотники для корректировки огня артиллерии и другие средства. Все это усилило наступление. Поэтому весь фронт ВСУ по донбасской дуге трещит. Более того Зеленский сегодня признался, то в день там погибают от 50 до 100 человек. Об этом он проговорился на пресс-конференции с президентом Польши Дудой. Юрий Кнутов

Солдат ВСУ в Киеве уже списали

В этих условиях ВСУ сейчас создают вторую линию обороны, она будет идти в Днепропетровск, Запорожье, Николаев. В эту линию сейчас вкладываются все силы, чтобы создать три — четыре ряда укреплений. Здесь дали приказ не отступать. На этом донбасском выступе украинских военных превратили в живую силу, которая должна погибнуть, но задержать на время наши войска до тех пор пока не будет создана новая линия укреплений, которая отчасти пойдет по Днепру и дальше на Николаев. Такое решение уже принято и дальше этих солдат уже по сути списали.

Главком Украины Залужный вчера обратился к Зеленскому с просьбой разрешить отступать, в частности с Северодонецка, на что ему отказали. Ну это не сам президент Украины, а его британские советники, которые принимают за него все эти решения и дают соответствующие указания. Поэтому перелом очень серьезный намечается уже в ближайшие дни.

Северодонецк возьмут в ближайшие дни, Лисичанск чуть позже, все же там группировка 10 или 15 тысяч и так просто ее не раскроешь, ее надо окружить. Сейчас в Северодонецке ее практически окружили, потом надо Лисичанск окружать. Потом ее надо рассечь на части и уничтожать. Это все займет какой-то период времени, может две недели, три или больше. Все будет зависеть от многих факторов. Освобождение Северодонецка и Лисичанска приведет к тому, что Луганская Народная Республика окажется полностью освобождена.