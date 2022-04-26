В настоящий момент с Украины в Европу прибыли пять миллионов беженцев, в ближайшее время их число вырастет до 10 миллионов. Об этом «Российской газете» сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что большинство уехавших украинцев считают, что европейцы будут их всем обеспечивать, а когда сталкиваются с иной картиной, начинают бунтовать.

«Криминальные элементы получат новые для себя ниши, после чего постараются взять под контроль тамошние группировки», — заявил секретарь.

По мнению Патрушева, в этом случае общая криминогенная обстановка в Европе серьезно усугубится.

Секретарь Совбеза также рассказал, что западные страны уже столкнулись с активностью на черном рынке покупок человеческих органов у украинцев для последующей трансплантации нуждающимся европейцам.

Также он заявил, что Европу в ближайшие годы ждет экономическая и политическая стагнация из-за ситуации на Украине.

«Снижение уровня жизни и рост инфляции уже ощущаются на кошельках жителей Европы», — заключил Патрушев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине моментом истины для развития международных отношений.