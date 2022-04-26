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    26 апреля 2022, 17:06

    В Европу прибудут 10 миллионов украинских беженцев — Патрушев

    Патрушев: число украинских беженцев в Европе вырастет до 10 миллионов

    Максим Зинкин

    В настоящий момент с Украины в Европу прибыли пять миллионов беженцев, в ближайшее время их число вырастет до 10 миллионов. Об этом «Российской газете» сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

    В Европу прибудут 10 миллионов украинских беженцев — Патрушев

    Он отметил, что большинство уехавших украинцев считают, что европейцы будут их всем обеспечивать, а когда сталкиваются с иной картиной, начинают бунтовать.

    «Криминальные элементы получат новые для себя ниши, после чего постараются взять под контроль тамошние группировки», — заявил секретарь.

    По мнению Патрушева, в этом случае общая криминогенная обстановка в Европе серьезно усугубится.

    Секретарь Совбеза также рассказал, что западные страны уже столкнулись с активностью на черном рынке покупок человеческих органов у украинцев для последующей трансплантации нуждающимся европейцам.

    Также он заявил, что Европу в ближайшие годы ждет экономическая и политическая стагнация из-за ситуации на Украине.

    «Снижение уровня жизни и рост инфляции уже ощущаются на кошельках жителей Европы», — заключил Патрушев.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине моментом истины для развития международных отношений.