Семь залпов ПВО прогремели в Донецке в ночь на воскресенье | 360°

Все новости

Мир

09 октября 2022, 03:00

The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии

Общество

09 октября 2022, 02:59

Россия не станет отказываться от посреднических услуг на переговорах с Киевом — МИД

Реклама

Происшествия

09 октября 2022, 02:23

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Греции

Путешествия

09 октября 2022, 02:18

«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя

Власть

09 октября 2022, 02:08

Путин призвал наращивать возможности в селекции и генетике в сфере АПК

Общество

09 октября 2022, 01:52

Путин поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса

Общество

09 октября 2022, 01:41

Путин заявил о готовности России помогать развивающимся странам

Мир

09 октября 2022, 01:25

Пентагон отказался комментировать ЧП на Крымском мосту

Мир

09 октября 2022, 01:24

Премьер Эстонии заявила, что ЕС становится труднее вводить новые санкции против России

Спецоперация

09 октября 2022, 02:58

Семь залпов ПВО прогремели в Донецке в ночь на воскресенье

Система противовоздушной обороны в Донецке сработала семь раз в ночь на воскресенье

Читать 360tv в

В Донецке сработала система противовоздушной обороны. В ночь на воскресенье были слышны семь залпов ПВО, сообщило РИА «Новости».

Сведения о пораженных целях пока не публиковались.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка. 155-миллимитовый снаряд (такие применяются странами НАТО) упал в центре города, повредив жилые здания. Удар был зафиксирован в 23:04. В результате пострадал один человек. Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

Реклама

Накануне представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска отразили контратаки вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Уничтожено более 90 солдат ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

Донецк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама