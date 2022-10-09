Семь залпов ПВО прогремели в Донецке в ночь на воскресенье | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 02:58 Поделиться Telegram

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Viber Семь залпов ПВО прогремели в Донецке в ночь на воскресенье Система противовоздушной обороны в Донецке сработала семь раз в ночь на воскресенье РИА «Новости»

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В Донецке сработала система противовоздушной обороны. В ночь на воскресенье были слышны семь залпов ПВО, сообщило РИА «Новости».

Сведения о пораженных целях пока не публиковались.

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Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка. 155-миллимитовый снаряд (такие применяются странами НАТО) упал в центре города, повредив жилые здания. Удар был зафиксирован в 23:04. В результате пострадал один человек. Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

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Накануне представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска отразили контратаки вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Уничтожено более 90 солдат ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

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