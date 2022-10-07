Союзники освободили еще три населенных пункта ДНР от контроля ВСУ | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Союзники освободили еще три населенных пункта ДНР от контроля ВСУ Штаб теробороны ДНР: Отрадовку, Веселую Долину, Зайцево освободили в ДНР РИА «Новости»

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Бойцы ЛНР и ДНР при поддержке российских военных освободили Отрадовку, Зайцево, Веселую Долину в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил штаб теробороны республики в Telegram.

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — сказано в сообщении ведомства.

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Эти территории находятся на Артемовском направлении.

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Также штаб теробороны сообщил, что в результате ВСУ оказалась ранена жительница Донецка. Все произошло на улице Урицкой. Кроме того, в Ясиноватой пострадал мужчина. Атака украинских сил пришлась на Кутузовскую улицу.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самой сложной остается ситуация на Краснолиманском направлении.

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Главные ее задачи — защита людей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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