«Ужас будет». Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не конфликтовать с чеченцами

Сдавшийся батальону «Ахмат» солдат ВСУ посоветовал сослуживцам не конфликтовать с чеченцами. Его видеообращение опубликовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Советую: никогда не воюйте с чеченцами. А то ужас будет», — сказал военнопленный.

По словам Кадырова, сдавшийся солдат ВСУ сожалеет об участии в боевых столкновениях с чеченским подразделением ВС России. Также глава Чеченской республики написал, что его вооруженные соотечественники вызывают «неподдельный ужас в рядах бандеровцев и националистов». По его словам, боевые столкновения с чеченскими солдатами плохо закончатся для украинской армии.

«Лучше не доводите до этого и встаньте рядом с теми, кто стремится защитить украинский народ от западного порабощения. Ваши потомки будут вам искренне благодарны за такой смелый шаг», — заключил Кадыров.

Военнослужащие из Чечни активно участвуют в спецоперации России на Украине, чем вызывают поддержку и благодарность соотечественников. 13 июня волонтер из Рязани Юрий Кованов в знак признательности подарил Кадырову питбуля, которого спасли с территории «Азовстали». Глава Чечни похвастался новым питомцем и выложил видео с ним в Telegram.