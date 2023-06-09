09 июня 2023, 15:01
Узел связи украинской бригады теробороны уничтожили в Запорожской области
Минобороны сообщило об уничтожении узла связи бригады украинской теробороны в Гуляйполе
Российские военные за минувшие сутки уничтожили около города Гуляйполе Запорожской области узел связи 102-й бригады украинской территориальной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Российские военные за минувшие сутки уничтожили около города Гуляйполе Запорожской области узел связи 102-й бригады украинской территориальной обороны. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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«В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны», — заявил он.
Представитель Минобороны добавил, что за минувшие сутки на Запорожском направлении российские войска отразили сразу две попытки украинских боевиков прорваться к селам Новоданиловка и Малая Токмачка. Удары авиации и огонь артиллерии отбросили вражеские войска на исходные позиции.
Кроме того в районе села Новое Запорожье экипажи истребительной авиации Воздушно-космических сил России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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