Узел связи украинской армии разбили в Харьковской области | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 13:17 Узел связи украинской армии разбили в Харьковской области Минобороны России: в Харьковской области уничтожили узел связи ВСУ РИА "Новости"

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Российские военные уничтожили узел связи украинской группировки в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск», — сообщили в министерстве.

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У Днепропетровска российские военные разбили нефтехранилище. Вооруженные силы Украины получали из него дизельное топливо для своей техники.

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Вблизи Артемовска и Константиновки ДНР и Запорожской области вывели из строя два пункта управления ВСУ. Удары нанесли оперативно-тактическая, армейская авиация, артиллерия и ракетные войска. На огневых позициях поражение нанесли по 59 артиллерийским подразделениям, военной технике и бойцам в 177 районах.

На Купянском направлении российские военные отбили пять атак ВСУ за сутки, сообщили «Известия». Они нападали на позиции вблизи Куземовки ЛНР. Бойцов противника отбросили на исходные позиции. Украинские войска остались без танка, двух пикапов, трех бронированных машин и 30 военнослужащих.