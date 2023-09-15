Важное 15 сентября 2023, 14:34 Узел связи штурмовой бригады ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении узла связи штурмовой бригады ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Удар российских военных уничтожил узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что уничтоженный объект находился в районе села Новомихайловка.

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«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что действующие на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили четыре попытки наступления украинских штурмовиков около села Клещеевка и поселка Майорск Донецкой Народной Республики.

Под ударами российской авиации и артиллерии противник потерял до 275 человек личного состава. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, такого же количества автомобилей, трех артиллерийских систем М777 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Также бойцы Южной группировки войск подорвали склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ около города Авдеевка.