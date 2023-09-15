15 сентября 2023, 14:34
Узел связи штурмовой бригады ВСУ уничтожили в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении узла связи штурмовой бригады ВСУ в ДНР
Удар российских военных уничтожил узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что уничтоженный объект находился в районе села Новомихайловка.
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«В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — заявил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что действующие на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили четыре попытки наступления украинских штурмовиков около села Клещеевка и поселка Майорск Донецкой Народной Республики.
Под ударами российской авиации и артиллерии противник потерял до 275 человек личного состава. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, такого же количества автомобилей, трех артиллерийских систем М777 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Также бойцы Южной группировки войск подорвали склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ около города Авдеевка.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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