Спецоперация 11 июня 2023, 15:07 Узел связи мехбригады ВСУ уничтожили в Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили в Запорожской области узел связи бригады ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВС России уничтожили в ходе СВО узел связи 65-й мехбригады ВСУ в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.

Удар по узлу связи бригады противника нанесли в районе населенного пункта Кирово, уточнили в ведомстве.

Реклама

Кроме того, в Запорожской области в районе города Орехов ВС РФ поразили пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

В районах населенных пунктов Рай-Александровка и Предтечино (Донецкая Народная Республика) и Малая Токмачка (Запорожская область) российские военнослужащие нанесли удар по штабу 10-й горно-штурмовой бригады, а также командно-наблюдательным пунктам 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

За сутки ВСУ также лишились восьми беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Липовое (ДНР), Сладководное, Сладкая Балка (Запорожская область), Ольшаны, Коломыйчиха, Червоная Диброва и Верхнекаменка (ЛНР).