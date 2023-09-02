Спецоперация 02 сентября 2023, 14:52 Узел связи и командно-наблюдательные пункты ВСУ уничтожили в зоне СВО Минобороны: ВС России уничтожили узел связи и командно-наблюдательные пункты ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Российские военные за прошедшие сутки поразили украинский узел связи, а также два командно-наблюдательных пункта ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й бригады ВСУ поразили в районе населенного пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков добавил, что также российские войска ликвидировали узел связи 110-й бригады ВСУ в районе Авдеевки.

«За прошедшие сутки артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение военной технике и живой силе ВСУ в 108 районах», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области.