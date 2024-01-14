Спецоперация 14 января 2024, 11:21 «Увижу — буду стрелять». Российские снайперы назвали приоритетные цели для поражения в зоне СВО Снайперы ВС РФ Пианист и Немой назвали наемников приоритетными целями в зоне СВО РИА «Новости»

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Одной из приоритетных целей в зоне специальной военной операции на Украине для российских снайперов стали иностранные наемники. Об этом РИА «Новости» рассказали бойцы с позывными Пианист и Немой.

Военных из-за рубежа легко определить среди украинских боевиков: они одеты лучше, держатся в центре или позади группы. Иногда наемники отдают приказы.

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«Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — заявил Немой.

Снайпер Пианист отметил, что уничтожение иностранных наемников каждый из бойцов рассматривает как собственную победу.

Ранее в зоне СВО ликвидировали 20-летнего американского морпеха Сета Патрика Брайана. Его уничтожили под Запорожьем в ходе операции на Днепре. Еще двоих колумбийских наемников ВСУ убили при захвате блиндажа на Артемовском направлении.

Иностранные солдаты начинают крупно жалеть, что поехали на Украину. Ситуация на поле боя складывается куда хуже, чем они ожидают. Украинская армия бросает раненых, не оказывая им помощь.