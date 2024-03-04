Спецоперация 04 марта 2024, 12:47 «Увидел, что ракета по нему полетела». Летчик Су-35 спас сослуживца в зоне СВО Летчик Су-35 Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО

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Летчик Су-35 Алексей Ведящев спас сослуживца от ракеты в зоне спецоперации. Видео с рассказом Ведящева об этом происшествии появилось в Telegram-канале Минобороны.

«Ведомого своего я <…> так сказать, предотвратил попадание по нему. Мы летели ночью, я увидел, что ракета по нему полетела. Я ему подсказал, он выполнил соответствующие маневры», — вспомнил Алексей.

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В итоге ракету удалось сбить, по летчику она не попала.

Ведящев удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за работу в зоне спецоперации. По его словам, награду вручили за «комплекс мероприятий» на разных направлениях, в том числе несколько выигранных воздушных боев.

Алексей всегда хотел стать военным летчиком, окончил училище. Летал на множестве самолетов, но выбрал для себя Су-35. По его словам, тысячи людей прикладывают усилия для эффективной боевой работы этих самолетов. Работают сотрудники ОПК, аэродрома, инженерно-технический состав эскадрильи.

Ранее, в феврале, бойцу СВО из Котельников Яну Еловскому вручили медаль «За отвагу». Он получил эту награду за мужество и смелость при выполнении боевой задачи.