Спецоперация 11 июля 2023, 07:58 Увеличение числа женщин зафиксировали в рядах ВСУ Экс-офицер Марочко: в ВСУ стали замечать больше женщин-военных Flickr

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Больше женщин-военнослужащих появилось в рядах Вооруженных сил Украины в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе. Об этом сообщил в комментарии РИА «Новости» подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истекший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — рассказал он.

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По его словам, речь идет как и о рядовых женщинах-военных, так и об офицерах. Накануне Марочко заявил, что за прошлую неделю российские силы отразили более 70 атак ВСУ на Луганском направлении. В частности, ВС России уничтожили свыше 2,6 тысячи украинских бойцов и иностранных наемников.

Военные также пресекли там работу 16 украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и уничтожили 92 единицы техники. Вооруженные силы Украины лишились 13 танков, 54 боевых бронированных машин.