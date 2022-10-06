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«Уважаю президента и люблю страну». Россиянин — о намерениях принять участие в спецоперации

Житель Подмосковья заявил о готовности принять участие в спецоперации из-за любви к стране

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Россияне, которые ранее походили срочную службу в армии, должны мобилизоваться и отправиться в зону проведения спецоперации. Это — их воинский долг, заявил в беседе с «360» житель Подмосковья.

Россиянин Тимофей получил повестку в конце сентября. На призывной пункт он пришел в сопровождении родителей.

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«Не боится мертвый. Конечно, страшно, но надо выполнять поставленную задачу. Мы — мобилизованные, я — военнообязанный. Получил повестку, пришел в военкомат как порядочный гражданин. Я уважаю президента и люблю свою страну», — заявил он.

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Два года назад россиянин проходил срочную службу в ВС РФ в десантных войсках. В то время он выполнял ряд определенных задач в Оренбурге.

«Стрелять не доводилось, но с оружием дело имел», — добавил житель Подмосковья.

Сам факт получения повестки не стал для него неожиданностью. Не так давно его сослуживцы также начали получать соответствующие документы.

«С моей части начали забирать ребят, двух человек с компании. Я удивлялся, почему мне не приходит, потом их дня через два забрали и мне уже пришла повестка», — отметил мужчина.

«Все волнуются, ну, а что делать. Задачи надо выполнять», — заключил он.

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