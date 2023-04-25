Спецоперация 25 апреля 2023, 01:12 Утопающие на дорогах после дождей танки ВСУ показали на видео Военкор Коц показал на видео утопающие на дорогах после дождей танки ВСУ Pxhere

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Увязающие в грязи после дождя украинские танки показали на видео. Кадры опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

На видео танк на тросе тащут по грязи. Машина медленно идет, периодически собирая под собой месиво, образовавшееся на пути после дождя.

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«К вопросу о погодных условиях на фронтах: Украина с крестом на борту плывет в контрнаступление», — иронично подписал военкор небольшой ролик.

ВСУ готовятся к обороне Часова Яра. Об этом свидетельствует видео, снятое украинскими военными. В ролике показано скопление техники, в частности танков. Боевые машины «спрятались» за жилыми домами.

Регулярно поступают сообщения из Артемовска об отступлении ВСУ и продвижении вперед российских войск. После взятия этого города военные ВС России могут начать наступление на Часов Яр, отмечали военкоры. Это понимают и солдаты ВСУ, поэтому они готовятся оборонятся в этом направлении.