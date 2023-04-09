Спецоперация 09 апреля 2023, 13:06 Утечка секретных документов США раскрыла план ВСУ отправить элитные войска в Артемовск NYT: утечка документов США раскрыла план переброски элитных подразделений ВСУ в Артемовск Официальное интернет-представительство президента Украины

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Часть секретных документов Пентагона, которая оказалась опубликована в Сети, содержит информацию по ситуации в Артемовске. Туда собирались направить элитные подразделения. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, материалы датируются концом февраля — началом марта. Они представляют собой оперативные сводки, которые указывают, что Соединенные Штаты тщательно следят за действиями властей Украины и за ситуацией в стране в целом.

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В бумагах отмечается, что ситуация в Артемовске в конце февраля оценивалась как катастрофическая. В связи с этим глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил перебросить в город элитные подразделения, чтобы перекрыть российской армии пути снабжения.

Ранее сообщалось о ликвидации российскими военными пятерых боевиков из украинского спецподразделения «Волки Да Винчи», которые проходили обучение в США и ФРГ. В феврале группировка также потеряла четырех бойцов. В середине марта в Артемовске был ликвидирован боевик ВСУ из спецподразделения «Волки Да Винчи» Сергей Мирончиков.