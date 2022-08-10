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    10 августа 2022, 23:03

    Утечка аммиака произошла из-за удара ВСУ по пивоваренному заводу Донецка

    Власти ДНР сообщили об утечке аммиака после удара ВСУ по Донецкому пивоваренному заводу

    Александр Иванов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Донецкого пивоваренного завода, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. По данным властей республики, в результате удара в городе произошла утечка аммиака.

    «В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — сообщили в штабе.

    Власти уточнили, что зона поражения составляет два километра. Горожанам порекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

    Сегодня утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстрелах Кировского района Донецка. Украинские войска использовали для атаки на город снаряды натовского калибра 155 миллиметров.

    По словам главы города Алексея Кулемзина, в результате атаки ВСУ пострадал забор детского сада № 69 на улице Кирова. Еще несколько снарядов выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также обстреляли Горловку.