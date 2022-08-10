Утечка аммиака произошла из-за удара ВСУ по пивоваренному заводу Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Донецкого пивоваренного завода, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. По данным властей республики, в результате удара в городе произошла утечка аммиака.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», — сообщили в штабе.

Власти уточнили, что зона поражения составляет два километра. Горожанам порекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна в домах.

Сегодня утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстрелах Кировского района Донецка. Украинские войска использовали для атаки на город снаряды натовского калибра 155 миллиметров.

По словам главы города Алексея Кулемзина, в результате атаки ВСУ пострадал забор детского сада № 69 на улице Кирова. Еще несколько снарядов выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также обстреляли Горловку.