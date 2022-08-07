«Устроили из церкви полигон». ВСУ расстреляли иконы в храме Мариуполя

Украинские военные превратили Свято-Успенский храм в Мариуполе в тренировочный полигон. Они прицельно стреляли по образам. Икону Христа настоятель церкви обнаружил с высеченными пулями глазами, а на полу под обломками досок — изрешеченную икону Богоматери, написала kp.ru.

«Когда мы смогли выйти из подвалов, когда я вернулся в храм и увидел это, я рыдал как ребенок. До сих пор мурашки по коже, когда прихожу сюда», — рассказал отец Валерий.

Сейчас священник своими силами пытается восстановить приход. Ему помогают волонтеры. Работы предстоит очень много. Храм полуразрушен. Когда ВСУ оставили здание, они забрали с собой все ценные предметы, прихватили даже деньги, которые одна прихожанка оставила себе на похороны.

В апреле в Минобороны РФ сообщили о том, что украинские боевики в Святогорске разместили артиллерийские орудия и РСЗО, на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской лавры. В обители при этом находились более 100 мирных жителей. Среди них — священнослужители, послушники и беженцы.