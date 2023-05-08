Спецоперация 08 мая 2023, 18:28 Установленную на вышке систему связи ВСУ уничтожили в поселке Нью-Йорк «Русская весна» показала ракетный удар по системе связи ВСУ на вышке в поселке Нью-Йорк Unsplash

Читать 360tv в

Установленные ВСУ ретранслятор и купольную камеру на вышке в районе поселка Нью-Йорк (старое название — Новгородское) российские военные сбили противотанковой ракетой. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“.

Авторы уточнили, что поселок Нью-Йорк расположен недалеко от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Реклама

На опубликованных кадрах выпущенная российскими войсками ракета ударила по самой верхушке вышки, где украинские боевики разместили аппаратуру для налаживания связи. Снаряд запустили бойцы 132-й бригады.

В минувшее воскресенье, 8 мая, глава пресс-центра Западной группировки российских сил в зоне специальной военной операции Сергей Зыбинский сообщил, что бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт дислокации иностранных наемников Харьковской области при помощи модуля коррекции авиабомб.

Прикрепленная к снаряду специальная деталь делает его управляемым и при помощи системы бомба сама наводится на цель.