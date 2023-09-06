Спецоперация 06 сентября 2023, 07:48 Установлен организатор налетов украинских дронов на российские аэродромы — СМИ «Коммерсант»: СК нашел организатора налетов дронов ВСУ на российские аэродромы РИА «Новости»

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Военные следственные органы Следственного комитета России заочно предъявили обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку. Ему вменили организацию налетов украинских беспилотников на россиийские аэродромы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По версии следствия, полковник вместе с неизвестными сообщниками из украинского Минобороны не раз организовывал вторжения дронов в российские воздушное пространство с атаками на военные аэродромы. В результате были жертвы и раненые среди военнослужащих.

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Выяснилось, что Сергей Бурденюк вместе с «иными неустановленными лицами» сформировал полк дистанционно управляемых летательных аппаратов в составе ВСУ. В октябре прошлого года ударный беспилотник под управлением военнослужащих этого полка вторгся в воздушное пространство РФ и направился на аэродром в Калужской области. Его взрывное устройство привели в действие на высоте 10 метров над аэродромов. Пострадавших и разрушений удалось избежать. А в декабре советский разведывательный летательный аппарат, переделанный в боевую ракету, направили к аэродрому Рязань, где находились бомбардировщики. Судя по материалам расследования, погибли трое военных, семеро были ранены. Были и повреждения самолетов, автомобилей.

Уголовное дело возбудило военное следственное управление СКР по ЗВО. Обвинение предъявили на основании данных Минобороны и департамента военной контрразведки ФСБ. Бурденюка, находящегося на территории Украины, объявили в международный розыск. Ему инкриминируют, в частности, убийство двух и более лиц общеопасным способом (часть 2 статьи 105 УК РФ). Если украинского командира задержат в России или экстрадируют в Россию, его возьмут под стражу на два месяца.