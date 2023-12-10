Спецоперация 10 декабря 2023, 20:28 Установку российского флага над Марьинкой сняли на видео Появились кадры установки российского флага над Марьинкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы вооруженных сил России подняли государственный флаг над Марьинкой в Донецкой народной республике. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Ранее телеканал RT сообщили, что российские военные практически зачистили Марьинку. Под контролем Вооруженных сил Украины находятся не более двух домов у западной границы города.

Реклама

По данным телеканала, сейчас российские штурмовые группы закрепляются в населенном пункте и проводят разведку в ближайшей лесополосе и населенном пункте Георгиевка. Отступившие из Марьинки подразделения ВСУ обстреливают российских военных из минометов и гранатометов.

Бои за Марьинку вели практически с самого начала специальной военной операции — с марта 2022 года. О взятии города под контроль российскими войсками 1 декабря сообщил боец 103-го полка 150-й дивизии.