Спецоперация 14 апреля 2023, 17:39 Успешность контрнаступления ВСУ подвергли сомнению в ЕС Bloomberg сообщило, что в ЕС усомнились в успешности контрнаступления ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Некоторые высшие должностные лица в Евросоюзе не верят в успешность вероятного контрнаступления украинских военных. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица ЕС.

По данным источника, союзники Украины в Европе не верят, что ударные подразделения ВСУ способны глубоко продвинуться с учетом плотной российской обороны.

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«Слышны некоторые голоса в ЕС, что Украина максимум сможет пройти 30 километров, так как российские войска уже успели сделать качественные оборонительные позиции», — отметили авторы статьи.

Чиновники в ЕС предполагают, что благодаря даже такому незначительному продвижению украинская артиллерия окажется в зоне досягаемости ударов по российским путям снабжения, что позволит создать задел для организации контрудара в будущем.

Ранее украинский политик Алексей Арестович заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но им пока что мешает погода.