Спецоперация 08 февраля 2024, 09:56 «Успехов у боевиков нигде нет». Офицер — о ходе СВО на участке Сватово — Кременная Офицер Марочко: на Сватово-Кременнском участке инициатива полностью за ВС России РИА «Новости»

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Российские войска успешно продвинулись в Луганской Народной Республике. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об этом в своем Telegram-канале.

«На Сватово-Кременнском участке инициатива полностью за ВС РФ. <…> Успехов у боевиков нигде нет», — сообщил он.

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Офицер заявил об «устойчивой положительной динамике» развития боев по итогам прошедшей недели. Российские войска, по информации Андрея Марочко, не утратили ни одной позиции, а на некоторых участках продвинулись вперед.

Активные боевые действия, по его словам, развернулись в районах Тернов, Ямполовки, Торского, Червоной Дибровы, Серебрянки и Белогоровки. Офицер заявил, что украинские войска пытались вернуть утраченные позиции, но им не удалось этого сделать.

В зоне спецоперации началась операция по освобождению Красного Лимана и созданию санитарной полосы, заявил военкор Андрей Коц. По его словам, войска устремились в сторону Купянска, чтобы остановить обстрелы мирных жителей.