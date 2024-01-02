Спецоперация 02 января 2024, 22:44 Успехи российских войск назвали финальным этапом спецоперации Экс-разведчик Риттер: российские войска приблизились к победе в спецоперации РИА «Новости»

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Итоги специальной военной операции на Украине предрешены и победа российской армии неизбежна. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что российским военным осталось только закрепить свои успехи на поле боя дополнительными сражениями с украинской армией.

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«Фактически итог предрешен: Россия уже победила», — заявил Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что осознавшие свое предстоящее поражение украинские власти начали делать все, чтобы втянуть в конфликт НАТО.

Риттер пояснил, что своими атаками на Белгородскую область ВСУ рассчитывают спровоцировать российских военных на необдуманные шаги, которые заставят Североатлантический альянс вмешаться. Но пока все попытки украинских боевиков успехом не увенчались.

«Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению», — подчеркнул он.

Украинские боевики провели массированный ракетный обстрел центра Белгорода в минувшую субботу, 30 декабря. Жертвами удара стали 25 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Ранения различной степени тяжести получили 109 человек.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ терактом. Он подчеркнул, что украинское командование целенаправленно выбрало цели для атаки мирного населения.

На следующий день после ракетного обстрела Белгорода Минобороны России заявило, что нанесло удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове в качестве ответа на теракт. В ведомстве подчеркнули, что успешно поразили все цели.

Во вторник, 2 января, украинские боевики нанесли сразу три ракетных удара по Белгороду и близлежащим пригородам. Все выпущенные снаряды успешно сбили дежурные системы противовоздушной обороны. Упавшие на землю осколки убили одного мирного жителя и нанесли травмы еще 11 людям.