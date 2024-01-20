Спецоперация 20 января 2024, 15:39 Успехи России в ходе СВО признали в Германии Welt: армия России добилась тактического успеха в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные сумели добиться тактических успехов на Донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщил телеканал Welt.

«На Донецком направлении российская армия добилась успеха. Там русские сумели взять село Веселое», — написал автор материала Кристоф Ваннер.

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По его словам, ВС России продвигаются и на Херсонском направлении.

«Они постепенно выбивают подразделения ВСУ с левого берега Днепра неподалеку от Крынок», — добавил журналист.

В четверг, 18 января, Минобороны объявило об освобождении села Веселое в Донецкой Народной Республике.

Западные СМИ сообщали о плачевном положении украинских частей на левом берегу Днепра. Боец ВСУ жаловался, что позиции боевиков зачастую затапливает вода, поскольку они дислоцированы в болотистой местности. Кроме того, у ВСУ есть трудности с вооружением и логистикой.

Ранее стало известно, что в ходе провального контрнаступления Украина потеряла почти 200 единиц тяжелой техники.