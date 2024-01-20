Спецоперация 20 января 2024, 02:43 Успех российских войск в Авдеевке признали на Украине DeepState: российские штурмовые группы пробились в Авдеевку РИА «Новости»

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Российские войска прорвались в Авдеевку и стараются закрепиться в городе. Об этом сообщил украинский военный паблик DeepState.

По данным паблика, российские штурмовые группы пробились через укрепрайон «Царская охота» по Соборной улице в сам город. Теперь передовые части Вооруженных сил России закрепляются и ждут, когда к ним подтянут подкрепление.

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Ранее украинские Telegram-каналы сообщали, что российские военные заняли несколько домов на окраине Авдеевке. Причем бойцам удалось зайти без каких-либо масштабных штурмов, потому что ВСУ просто не хватает людей для контроля всех подходов.

В начале января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская армия начала штурм Авдеевки по всем направлениям — а их около 20. По словам военкоров, военные проводят артподготовку перед штурмом города — более 40 массированных ударов в сутки.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил, что взятие Авдеевки позволит освободить всю территорию Донецкой Народной Республики.