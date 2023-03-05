Спецоперация 05 марта 2023, 12:44 Успех российских сил в Артемовске признали в США ISW: ВС России добились позиционного преимущества в некоторых частях Артемовска РИА «Новости»

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Войска России получили позиционное преимущество над подразделения Вооруженных сил Украины в некоторых районах Артемовска (украинское название — Бахмут). Хотя они не смогут окружить город в ближайшее время, противник начал подготовку к отступлению. Такой прогноз сделали в докладе от 4 марта аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Российские силы обеспечили достаточное позиционное преимущество для обхода определенных частей Бахмута, но еще не заставили украинские войска отступить и, вероятно, не смогут в ближайшее время окружить город», — заявили специалисты.

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За последние несколько дней, по словам источников ISW, бойцы ЧВК «Вагнер» добились успехов на северо-востоке и востоке города, создали тактически сложное поворотное движение на севере.

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Они близко придвинулись к критическим наземным коммуникациям с северо-востока, чтобы вынудить противника оставить подготовленные оборонительные позиции и не позволить совершить классический обходной маневр.

Американские аналитики заявили, что хотя полного окружения города в ближайшее время не предвидится, украинские войска начали готовиться к отходу из особо сложных участков восточного Артемовска.

Эвакуированный житель рассказал журналистам о провокациях украинских военных в этом городе. По его словам, они обстреливали кварталы и заставляли писать заявления о том, что это якобы сделали российские подразделения.