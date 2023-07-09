Спецоперация 09 июля 2023, 20:09 «Усиления ВСУ не будет». Последствия возвращения боевиков «Азова» оценили в ДНР Советник Пушилина Гагин: возвращение боевиков «Азова» не повлияет на ситуацию на фронте РИА «Новости»

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Возвращение на Украину командиров «Азова»*, взятых в плен при освобождении Мариуполя, не сможет оказать существенное влияние на обстановку на фронте. Об этом РИА «Новости» заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Эти люди уже показали, как умеют воевать — воевать они умеют плохо. Поэтому переданные Зеленскому несколько человек не смогут всерьез усилить ВСУ в их наступлении. Усиления не будет. Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность как военнослужащие при обороне „Азовстали“», — сказал он.

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Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фриданом возвращение командиров «Азова»* из Стамбула в Киев. Стороны договорились сохранить характер отношений между странами на основе договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о выдаче из Турции на Украину командиров батальона «Азов»* 8 июля по итогам переговоров с Эрдоганом.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.