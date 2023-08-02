Спецоперация 02 августа 2023, 13:59 Усиление России в ходе СВО начало давить на состояние украинских войск Экс-разведчик США Риттер: в рамках СВО Россия продолжила укрепляться, а Украина — слабеть РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские подразделения продолжили увеличивать свою силу с каждым днем СВО, а украинская сторона, наоборот, стала слабеть. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

«Украина вовлечена в конфликт с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а вторая [сторона] становится сильнее», — подчеркнул Риттер.

Реклама

По его словам, в момент, когда одна из сторон противостояния теряет 30 тысяч солдат и у нее нет других 30 тысяч, это ослабляет общие военные усилия.

Украина больше месяца пыталась начать полномасштабное контрнаступление, чтобы нанести «сокрушительный удар» ВС России. Но украинское командование не довело свои подразделения даже до первой линии обороны.

Оборонительные позиции российской армии назвали смертельными для ВСУ. Речь идет о миллионах мин, дронов и барражирующих боеприпасов Lancet, которые создают помехи и выводят из строя украинские БПЛА.