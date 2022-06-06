Усиление обстрелов по Донецку говорит, что у ВСУ плохи дела

ВСУ в последние дни возобновили удары по жилым районам и городам ЛДНР, были жертвы среди мирного населения. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», что усиление таких обстрелов говорит о том, что у ВСУ плохи дела.

Далее — прямая речь собеседника «360».

О чем говорит усиление обстрелов

Тактика конечно есть, это тактика «выжженной земли», которую фашисты проводили — не нам, так значит никому. Они понимают, что они уйдут, поэтому они используют все возможности. Тут несколько вариантов. Во-первых, устрашение Донбасса, месть за проигрыш, это явно. Потом, в каких-то местах они не могут вывезти боеприпасы, взрывать их они не хотят <…> Усиление этих обстрелов говорит о том, что у них дела плохи.

Это можно назвать агонией в некотором смысле слова, потому что они понимают, что их вышибают, что они отступают, что контрнаступление проваливается, потому что несколько попыток было — ни к чему не привели.

Что-то надо делать с боеприпасами — они (ВСУ — прим. ред.) их используют, вывезти не могут. Чтобы они не достались российской армии, потому что у нас одинаковые калибры, одинаковые системы, они все это уничтожают в Донецке

Когда прекратятся обстрелы?

Это не может быть тактикой по отвлечению внимания. Отвлечение внимания на что? Донецкую милицию они злят этими вещами. Там ведь вся проблема в чем? В близости линии их обороны от самого города.

Источник фото: РИА «Новости»

Как только их отгонять на 30-35 километров, ну 40 километров, они уже ничем не будут дотягиваться до Донецка, обстрелы прекратятся сами собой. А сейчас именно к этому идет дело.

Они стреляют по городу, город огромных размеров, как говорится, куда попадет. <…> Потому что если их (ВСУ — прим. ред.) будут выбивать, и они не смогут, допустим, вытащить эти гаубицы или РСЗО, они их подорвут на месте, чтобы они не достались донецким ребятам. А боеприпасы — что с ними делать? — их надо либо взрывать, а проще отстрелять.

Они мстят за свои поражения, потому что там идут на самом деле удивительно артиллерийские дуэли, которых в истории ведения боевых действий в XXI веке нигде не было.

Но вопрос в том, что у нас-то боеприпасы есть, а у них уже заканчиваются, потому что им прислали эти 155 миллиметров, американские гаубицы, потому что у них уже мало осталось боеприпасов 152 миллиметра

Еще с давних времен существует такая традиция — у каждой страны свои калибры. (В Советском Союзе был один калибр, поэтому он совпадает — прим. ред.). Поэтому автоматы одни и те же, снайперские винтовки одни и те же. Ну вот допустим, там проблема во Вьетнаме: американцы любили автомат Калашникова, они до сих пор любят автомат Калашникова. Но можно автомат-то взять, а боеприпасы где взять? Боеприпасы только на этой стороне, на той-то их нет. Там М-16 и другой калибр винтовки, и патрон другой.

Возможна ли реакция от ЛДНР?

Так как все очень близко и рядом, можно это все прекратить, только если выбить их (ВСУ — прим. ред.) подальше за 35 километров. Там сильная линия обороны, где-то это можно сделать, где-то это уже сделано, где-то уничтожены артиллерийские позиции. <…> Помогает авиация, которая уничтожает РСЗО и позиции гаубиц, все это вычисляется, поэтому гибнут артиллеристы ВСУ очень в больших количествах, как гибнет и техника, и боеприпасы тоже, потому что склады взрываются, топлива нет для перевозки.

Что могут сделать? Они злятся. Допустим, ракеты РСЗО можно сбить, против них работает «Панцирь», другие системы, их можно сбить и ракетой ПВО, а вот снаряды гаубичные — с ними ничего нельзя сделать.

<…> Они пытаются прикрыть город, они пытаются уничтожать точки, откуда идет стрельба и гаубиц, и ракет, об РСЗО конечно речь идет, потому что «Точки-У» практически все сбиваются, и, как вы видите, за последние три недели ни одна «Точка-У» не упала.

Во-первых, их почти все перебили, во-вторых, ВСУ поняли, что бесполезно их использовать, ПВО их косит очень быстро. Поэтому такая вещь продолжается, но, как говорится, это будет до тех пор, пока их не отобьют на 35 километров от Донецка

Видеообращение Зеленского

(Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лисичанск и Соледар в Донбассе, сообщили в офисе главы Украины — прим. ред.).

Я не особо верю в такие пленки. Во-первых, потому что Лисичанск в окружении, и только идиот может прилететь в окруженный город, и обратно улететь. Тем более такой человек, как Зеленский — он трус. Поэтому это записано, скорее всего, в каком-то подвале. А дело Лисичанска — оно все, оно как бы решенное. Поэтому здесь вопрос во времени, сколько они продержатся и как быстро они сдадутся. Вы же помните урок «Азовстали».

Источник фото: РИА «Новости»

Так что я не верю в эти пленки, я не верю в то, что он вообще может от Киева, допустим, километров на 300 куда-то улететь. Да и в Киеве ли он, потому что он курсирует Киев —Львов — Варшава. В основном он там, и он ни разу еще за все время открытых боевых действий операции не был на передовых в порядках своей армии ВСУ. Так что это все пропагандистские штучки

Если они сейчас документальные фальшивые ролики снимают: «вот русские бегут, а вот наши их бьют». Вот если они до этого дошли, то значит уже все дошло до ручки. А сейчас все очень быстро посыпется. Сейчас неделе две еще вот таких боев, мы выходим в степи — все, там не укрыться, — и там мы пойдем очень большими и быстрыми темпами.