Ушел добровольцем спасать жизни. Военный хирург рассказал о работе в Сватово ЛНР после бомбежки ВСУ

Медицина в Донбассе кардинально отличается от гражданской. Врачам приходится лечить ранения после артиллерийских и минометных обстрелов ВСУ. О специфике работы в поселке Сватово ЛНР рассказал «Известиям» сосудистый хирург Антон Кудухов.

Мужчина пришел в Донбасс добровольцем. Раньше он лечил атеросклероз, а в зоне конфликта сначала был водителем-санитаром, затем переквалифицировался в военного хирурга. Антону присвоили звание лейтенанта, и теперь он оперирует в медицинском отряде особого назначения. Видео работы госпиталя показало Минобороны РФ.

Врачам в Донбассе работать тяжело, признался мужчина. Из-за огромного количества пациентов они, бывает, и спят, и едят, и лечат в одной и той же машине. Антон сбился со счета людей, которых спас от смерти. Несмотря на трудности о своем решении мужчина не пожалел.

Источник фото: РИА «Новости»

«Здесь кардинально отличается от гражданской медицины. В основном идет экстренная хирургия, травма», — рассказал он.

Поселок Сватово атаковали 27 мая. ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У». Она прилетела в жилой район, где не было военных объектов. Ранения получили 23 человека, в том числе двухмесячный ребенок, девочка 16 лет, девочка 12 лет в крайне тяжелом состоянии, парень с проникающим ранением черепа. Некоторые из них до сих пор остаются в реанимации. Генпрокуратура ЛНР сообщала также о двух погибших.